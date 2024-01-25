SWIFT-переводы в ПУМБ Online

Cервис переводов за границу по SWIFT-реквизитам доступен не только в отделениях банка, но и в приложении ПУМБ Online.
Еще одна хорошая новость – тариф ПУМБ составляет всего 10$ (по курсу НБУ) на все переводы SWIFT, независимо от суммы.
Для отправки SWIFT-перевода в ПУМБ Online достаточно выбрать меню Платежи => Международные переводы => SWIFT => Отправить перевод. После этого необходимо выбрать дебетовый счет в валюте перевода (USD, EUR, PLN или GBP), указать сумму и данные перевода. Статус и платежная инструкция хранятся в разделе «Архив переводов».
Обратите внимание, что SWIFT-переводы можно осуществить только за оплату обучения или лечения за границей. Сервис доступен в рабочие дни с 08:00 до 17:00. Платежи не отправляются в Иран, КНДР, Никарагуа, Россию, РБ и Мьянму.
Напоминаем, что клиентам ПУМБ доступны любые удобные для них способы получения международных переводов в приложении ПУМБ Online: Western Union, MoneyGram, Ria и PrivatMoney.