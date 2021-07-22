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SWEET.TV начал онлайн-показ украинской драмы "Пульс" одновременно с кинопремьерой

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Киев, Четверг 22 июля 2021 11:05 promo
SWEET.TV начал онлайн-показ украинской драмы "Пульс" одновременно с кинопремьерой Фото: SWEET.TV показывает драму Пульс, кинопремьера которой только состоялась (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 22 июля национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV представил эксклюзивную онлайн-премьеру фильма "Пульс" - первой украинской спортивной драмы режиссера Сергея Чеботаренко. Она состоится одновременно со стартом показа ленты в кинотеатрах. Фильм будет доступен онлайн только на SWEET.TV.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра.

Это первый случай в Украине, когда фильм был выпущен на онлайн-платформе одновременно с премьерой в кинотеатрах. SWEET.TV - это сервис, который транслирует телевидение и фильмы для всей семьи через интернет, поэтому телезрители по всей стране первыми увидят ленту, даже если у них нет доступа к кинотеатру.

SWEET.TV фокусируется на поддержке украинского кино, а также стремится, чтобы качественные фильмы были доступны каждому. Так незрячие люди и люди с нарушением зрения могут пересмотреть фильм "Пульс" с звукоописанием и специальными субтитрами.

"Мы уверены, что смотреть кино - это не привилегия, а неотъемлемое право каждого человека. Поэтому предоставляем украинцам доступ к качественным украинским фильмам адаптированным для людей с нарушениями зрения и слуха. Символично, что история фильма рассказывает, как юная украинская легкоатлетка родом из маленького городка в результате аварии почти теряет зрение. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует препятствий", - рассказывает директор по маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

Посмотреть первую украинскую спортивную драму "Пульс" можно по ссылке.

В основе сюжета фильма "Пульс" лежат реальные события. Главная героиня - заслуженный мастер спорта Украины, паралимпийская чемпионка 2008 года, серебряный и бронзовый призер 2008, 2012, 2016. Создатели фильма выбрали дату премьеры весьма символично - релиз состоится накануне старта Олимпийских игр в Токио, ведь большой мечтой героини было попасть на соревнования такого уровня.

Роли в фильме исполнили: Наталья Бабенко, Станислав Боклан, Лилия Ребрик, Ахтем Сеитаблаев, Виктория Левченко, Наталья Доля, Александр Кобзарь, Роман Ясиновский, Максим Самчик, Сергей Лузановский и другие.

"Мы с нетерпением ждали, когда же наконец сможем выпустить эту невероятную историю об украинской чемпионке. "Пульс" был снят еще в доковидные времена и, соответственно, был рассчитан для показов именно на больших экранах. Есть ощущение, что такие мотивирующие, вдохновляющие фильмы о реальных личностях очень нужны нашему обществу. И верю, что мы не разочаруем зрителя!" - рассказывает продюсер ленты Егор Олесов.

Режиссер фильма Сергей Чеботаренко отметил: "Это история о борьбе, воле и достижении невероятных высот. Для меня имеет особое значение то, что лента основана на реальной биографии нашей спортсменки - Оксаны Ботурчук. Также очень рад, что наконец "Пульс" увидят украинские зрители".

Готовясь к съемкам фильма, творческая команда постоянно взаимодействовала с Оксаной Ботурчук. Актриса Наталья Бабенко сразу после утверждения на главную роль начала интенсивные тренировки. Чтобы приобрести необходимую спортивную форму, ей понадобилось полгода. Снимали картину в Киеве и Киевской области.

Лента уже получила три награды от кинокритиков - "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" от фестиваля FLIC (США, Полсон), а также Jury Award от Nice International Film Festival (Франция). Кроме этого, "Пульс" включили в программу Santorini Film Festival в категории "Лучший художественный фильм".

Как ранее сообщалось, SWEET.TV продолжает создавать украиноязычные аудиодорожки для культовых голливудских фильмов и сериалов в проекте "Hollywood українською". Недавно завершилась работа над озвучкой сериалов "Миллиарды", "Декстер" и "Элементарно". Эпизоды доступны в тарифе без доплат.

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