SWEET.TV розпочав онлайн-показ української драми "Пульс" одночасно з кінопрем’єрою

У четвер, 22 липня, національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV презентував ексклюзивну онлайн-прем’єру фільму "Пульс" - першої української спортивної драми режисера Сергія Чеботаренко. Вона відбудеться одночасно з початком показу стрічки у кінотеатрах. Фільм буде доступним онлайн тільки на SWEET.TV .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу онлайн-кінотеатру.

Це перший випадок в Україні, коли фільм вийшов в прокат на онлайн-платформі одночасно з прем’єрою у кінотеатрах. SWEET.TV - це сервіс, що транслює телебачення та фільми для всієї родини через інтернет, тож глядачі по всій країні зможуть першими побачити стрічку навіть, якщо у них немає доступу до кінотеатрів.

SWEET.TV фокусується на підтримці українського кіно, а також прагне, щоб якісні фільми були доступні кожному. Так незрячі люди та люди з порушенням зору можуть переглянути стрічку "Пульс" зі звукоописом і спеціальними субтитрами.

"Ми впевнені, що дивитися кіно - це не привілей, а невід’ємне право кожної людини. Тому надаємо українцям доступ до якісних українських фільмів адаптованих для людей з порушеннями зору та слуху. Символічно, що історія фільму розповідає, як юна українська легкоатлетка родом із маленького містечка внаслідок аварії майже втрачає зір. Проте вона не збирається здаватися та прагне довести: на шляху до справжньої мрії не існує перешкод", - розповідає директор з маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

Подивитися першу українську спортивну драму “Пульс” можна за посиланням.

В основі сюжету стрічки "Пульс" лежать реальні події. Головна героїня - заслужений майстер спорту України, паралімпійська чемпіонка 2008 року, срібний та бронзовий призер 2008, 2012, 2016. Творці фільму обрали дату прем’єри досить символічно - реліз відбудеться напередодні старту Олімпійських ігор в Токіо, адже великою мрією героїні було потрапити на змагання такого рівня.

Ролі в фільмі виконали: Наталія Бабенко, Станіслав Боклан, Лілія Ребрик, Ахтем Сеітаблаєв, Вікторія Левченко, Наталія Доля, Олександр Кобзар, Роман Ясіновський, Максим Самчик, Сергій Лузановський та інші.

"Ми з нетерпінням чекали, коли ж нарешті зможемо випустити цю неймовірну історію про українську чемпіонку. “Пульс” був відзнятий ще в доковідні часи і, відповідно, був розрахований для показів саме на великих екранах. Маю відчуття, що такі мотивуючі, надихаючі фільми про реальних особистостей дуже потрібні нашому суспільству. І вірю, що ми не розчаруємо глядача!" - розповідає продюсер стрічки Єгор Олесов.

Режисер стрічки Сергій Чеботаренко зазначив: "Це історія про боротьбу, волю та досягнення неймовірних висот. Для мене має особливе значення те, що стрічка базується на реальній біографії нашої спортсменки - Оксани Ботурчук. Також дуже радий, що нарешті "Пульс" побачать українські глядачі".

Готуючись до зйомок фільму, творча команда постійно взаємодіяла з Оксаною Ботурчук. Акторка Наталя Бабенко одразу після затвердження на головну роль почала інтенсивні тренування. Аби набути необхідної спортивної форми, їй знадобилося півроку. Знімали картину у Києві та на Київщині.

Стрічка вже отримала три нагороди від кінокритиків - "Найкращий фільм" та "Найкращий режисер" від фестивалю FLIC (США, Полсон), а також Jury Award від Nice International Film Festival (Франція). Крім цього, "Пульс" включили до програми Santorini Film Festival у категорії "Найкращий художній фільм".