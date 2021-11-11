ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Свыше 976 тысяч пасажиров": харьковский аэропорт Ярославского отчитался об итогах работы за 10 месяцев 2021 года

Новина українською →
Харьков, Четверг 11 ноября 2021 11:53
"Свыше 976 тысяч пасажиров": харьковский аэропорт Ярославского отчитался об итогах работы за 10 месяцев 2021 года Фото: аэропорт Ярославского встретил миллионного пассажира (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Международном аэропорту "Харьков", который принадлежит бизнесмену Александра Ярославскому, встретили миллионного пассажира в 2021 году. А по итогам января-октября текущего года услугами аэропорта воспользовались без малого миллион пассажиров - свыше 976 тыс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании-оператора аэропорта New Systems.

Миллионным пассажиром стал гражданин Румынии Петер Фаркас, прилетевший рейсом "Дортмунд-Харьков" авиакомпании Wizz Air. Перед приземлением самолета командир экипажа объявил об этом событии, а борт с миллионным пассажиром аэропорт встретил эффектной водной аркой.

"У трапа Петера торжественно поздравили представители аэропорта и вручили подарки. Он получил сертификаты на билеты от Wizz Air, на VIP-обслуживание в Харьковском аэропорту и на посещение ресторана "Полет" в VIP-терминале", - рассказали в пресс-службе.

Свой первый исторический рекорд по численности обслуженных путешественников харьковский аэропорт установил в 2019 году, в 2020 численность путешественников стала ниже из-за пандемии и глобальных ограничений на перелеты.

"В этом году мы смогли вернуться к допандемическим показателям пассажиропотока. Мы признательны нашим партнерам - авиакомпаниям, которые продолжают доверять нам и летают из харьковского аэропорта, несмотря на сложные для тревел-индустрии времена. И, конечно, мы благодарны пассажирам, которые выбирают наш аэропорт для своих путешествий", - прокомментировал Владимир Васильченко, генеральный директор New Systems AM.

В октябре 2021 года пассажиропоток аэропорта "Харьков" составил 123 062 человека. Если сравнить с аналогичным периодом 2020 года, когда этот показатель составлял 74 339 человек, он вырос на 66%. Международными рейсами воспользовались 114 698 пассажиров, внутренними - 8 364.

"За месяц было совершено 539 вылетов из аэропорта - это на 34% больше прошлогоднего показателя, когда их было 403", - рассказали в пресс-службе аэропорта Харькова об октябрьских показателях, отметив, что самыми популярными направлениями остаются любимые украинцами туристические локации - Анталия, Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Ларнака, а также Киев.

Прирост пассажиропотока с начала года составил также 66% в сравнении с 10-ю месяцами прошлого года. При этом на 48% возросла общая численность вылетов из Харькова.

Международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов первой столицы Украины и харьковского региона.

Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащей ему взлетно-посадочной полосы.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2019 года установить свой первый исторический рекорд: за год его услугами воспользовались 1,3 миллиона путешественников.

По количеству пассажиров Международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году Международный аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Как ранее писало РБК-Украина, группа DCH Александра Ярославского также начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта "Днепр".

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Ярославский
NEWS
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку