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Свыше 3500 населенных пунктов находятся во временной оккупации, - Офис президента

Фото: Митинг в оккупированном Бердянске (mig.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Помощница руководителя Офиса президента Елена Симоненко поделилась обновленными цифрами по оккупированным российскими захватчиками районам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

В Офисе президента насчитали 42 населенных пункта, которые в течение суток попали под оккупацию войск РФ. Все они находятся в Донецкой области.

"Это произошло сегодня, но завтра может быть так, что наши войска их отвоюют снова... У нас сегодня более 3500 населенных пунктов находятся в оккупации. Это почти 30% территории, где происходят боевые действия", – заявила Симоненко.

Тем временем президент Франции Макрон обратился в Россию с призывом прекратить блокаду украинского Мариуполя. Он просит РФ разрешить мирным жителям покинуть город.

Напомним, что секретарь СНБО разоблачил планы РФ по созданию концлагерей для украинцев.

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