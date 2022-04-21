Свыше 3500 населенных пунктов находятся во временной оккупации, - Офис президента

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на телемарафон UAразом .

В Офисе президента насчитали 42 населенных пункта, которые в течение суток попали под оккупацию войск РФ. Все они находятся в Донецкой области.

"Это произошло сегодня, но завтра может быть так, что наши войска их отвоюют снова... У нас сегодня более 3500 населенных пунктов находятся в оккупации. Это почти 30% территории, где происходят боевые действия", – заявила Симоненко.

Тем временем президент Франции Макрон обратился в Россию с призывом прекратить блокаду украинского Мариуполя. Он просит РФ разрешить мирным жителям покинуть город.