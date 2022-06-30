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Свыше 100 ракет за четыре дня. Усик напомнил миру об агрессии РФ по отношению к Украине

Фото: Александр Усик готов защищать честь Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира по боксу Александр Усик выполнил просветительскую миссию во время общения с прессой перед боем-реваншем из Энтони Джошуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fight Hub TV.

Украинский чемпион во время пресс-конференции отреагировал на продолжение россиянами ракетных обстрелов мирных городов. Он публично напомнил, что РФ сознательно обстреливает гражданские объекты и выпустила более 100 ракет за полнедели.

"Это торговые центры, больницы. Обычные города, где нет ни военных предприятий, ни чего-либо другого с возможностью производить военную технику. Я не получаю эту информацию из телевизора или новостей. Мне ее сообщают друзья, которые находятся в Киеве и в других уголках Украины" , – рассказал Усик.

Боксер также вспомнил наставления военных перед согласием на реванш с Джошуа. Украинец получил поддержку защитников, попросивших его уехать из страны ради повторного боя с британцем.

"Мой народ будет радоваться, а я буду радоваться с ним, когда одержу победу. Будет ли этот бой похожим на предыдущий? Увидим 20 августа", – резюмировал Усик.

К слову, недавно появилось эффектное промо реванша между Усиком и Джошуа.

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