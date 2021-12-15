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Связи между Украиной и Израилем никогда не были такими прочными, как сейчас, - Корнийчук

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Киев, Среда 15 декабря 2021 18:40
Связи между Украиной и Израилем никогда не были такими прочными, как сейчас, - Корнийчук Фото: Евгений Корнейчук (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Связи между Украиной и Израилем сегодня максимально прочные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука во время третьего Kyiv Jewish Forum

"Я восхищаюсь хорошим сотрудничеством в сельскохозяйственной сфере - наибольший объем торговли происходит между Израилем и Украиной, Украина экспортирует сельхозтовары. Есть также хорошее сотрудничество в медицинской сфере, предполагающее помощь и изначальное сотрудничество по вопросам, связанными с борьбой с COVID 19", - отметил Корнийчук.

Развивая тему сотрудничества двух стран в сфере медицины, дипломат подчеркнул, что первые 20 миллионов доз вакцины Pfizer Украина получила с помощью Израиля.

"Хотите верьте, хотите нет. Предыдущий премьер-министр позвонил главе нью-йоркского офиса, и они договорились о телефонном разговоре между господином Бурлой и президентом Зеленским и получили контракт в начале этого года", - пояснил Корнийчук.

По словам посла, также идет совместная работа над клиническими испытаниями новой вакцины израильского происхождения в Украине.

Дипломат также выразил заинтересованность Украины в технологиях Израиля и США в добыче газа на шельфе Черного моря.

"Израиль только что продемонстрировал свою экспертизу вместе с американцами - добыча газа на шельфе Средиземного моря началась всего несколько лет назад, а теперь они экспортируют газ в другие страны. Так что мы будем приветствовать израильско-американское присутствие на шельфе Черного моря, чтобы провести аналогичные действия, чтобы помочь обеим странам, нашему процветанию и энергетической независимости, если хотите", - сообщил Корнийчук.

Напомним, Kyiv Jewish Forum проводится уже в третий раз и стал авторитетной международной площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов, волнующих евреев и весь мир.

Основателем KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вицепрезидент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.

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