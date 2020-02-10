На связи с фигурантами дела Шеремета проверяют более 10 сотрудников СБУ

На связи с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверяют более десяти сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом РБК-Украина рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

В частности, проверки стали реакцией на публикацию записей, которые свидетельствуют в пользу того, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть связаны с СБУ. В самой спецслужбе это не подтверждают и не опровергают.

В то же время в МВД уверены, что это не абстрактные связи, а вполне конкретные, а замглавы МВД Антон Геращенко заявил РБК-Украина, что связи подозреваемых с СБУ уже доказаны.

"Это не "возможные связи", а вполне конкретные. Это их контакты и их общение (с сотрудниками СБУ, - ред.), которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", - уточнил он.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Тени сомнений: что происходит в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета".

Напомним, ранее следствие опровергло алиби Юлии Кузьменко, фигуранта дела об убийстве Шеремета.

Офис генпрокурора продлил сроки следствия по этому делу до апреля текущего года.