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Связанные с Кремлем хакеры взломали национальный комитет республиканцев США, - Bloomberg

Автор: Артур Родивилов

Хакеры, связанные с российскими властями, взломали сервера национального комитета Республиканской партии США. Пока не разглашается, какие данные искали хакеры и удалось ли им что-то украсть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Представители республиканского национального комитета заявили, что уже проинформировали ФБР и МВД, которые будут заниматься расследованием.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры на уровне экспертов, на следующей неделе ожидается встреча по теме кибератак вирусов-вымогателей.

Напомним, ранее Джо Байден поручил американским спецслужбам провести расследование относительно причастности России к недавней хакерской атаке на компанию Kaseya.

Отметим, ранее международный производитель программного обеспечения Kaseya подвергся кибератаке с применением вируса-вымогателя. По данным Bloomberg, атаку могла совершить группировка REvil, связанная с Москвой.

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