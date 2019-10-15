Связанная с Микитасем компания получила 700 млн на строительство хранилищ ВСУ

Связанная со скандальным застройщиком Максимом Микитасем компания получила 700 млн на строительство хранилищ Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші".

Сообщается, что речь идет об ООО "Северо-Украинский строительный альянс" из орбиты Микитася, которая получила от Министерства обороны 695 млн гривен на строительство военных хранилищ. Журналисты отмечают, что ранее эта компания была оштрафована АМКУ за сговор в конкурсе на ремонт Шулявского моста в Киеве.

Сообщается, что победителя тайного конкурса на строительства хранилищ ВСУ после серии взрывов на складах выбирали из двух компаний, связанных с Микитасем, - ООО "СК "УКРБУДМОНТАЖ" (совладелец - жена Микитася) и ООО" Северо-Украинский строительный альянс" (принадлежит Андрею Якусевичу, который был помощником Микитася в Раде). Последняя победила, так как имела доступ к работам, связанным с государственной тайной.

По данным программы, компании выделили 374 млн гривен на новые хранилища в Хмельницкой области и 320 млн гривен на хранилища в Кировоградской области. Сам Микитась причастность к вышеуказанным компаниям отвергает.

Подчеркивается, что ООО "Северо-Украинский строительный альянс" выступает подрядчиком на строительстве Шулявского моста в Киеве, который получил предоплату и заморозил строительство.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. По данным следствия, он в сговоре с экс-командующим Нацгвардии организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью в Киеве.