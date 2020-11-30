Связанная с Коломойским компания отсудила офис ПриватБанка в Днепре

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск НВ ООО "ОКЕАНМАШ" о праве собственности на одно из зданий головного офиса ПриватБанка в Днепре. Банк подаст апелляцию на решение суда от 26 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно заявлению пресс-службы ПриватБанка, здание "Океанмаша" как предмет ипотеки на законных основаниях перешло в собственность банка до национализации, в августе 2016 года.

"Судебные споры вокруг права собственности на один из офисов банка, в котором до введения карантина работало полторы тысячи сотрудников, не повлияют на текущую деятельность банка и бесперебойную работу его сервисов. С марта 2020 года сотрудники работают дистанционно, а в случае дальнейшего негативного развития судебного разбирательства по этому объекту сотрудники будут релоцированы в другие офисы банка", - говорится в сообщении.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что убытки по делу ПриватБанка составляют около 100 млрд гривен. На сегодня дело находится на стадии досудебного расследования.

Отметим, банки Украины за январь-сентябрь 2020 года получили 40,978 млрд гривен прибыли. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 21,191 млрд гривен.