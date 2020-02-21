Связан с "Партией регионов": назван кандидат на должность главы Госводагенства

Среди кандидатов на должность главы Государственного агентства водных ресурсов Украины соратник экс-министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка Алексей Кузьменков. Об этом свидетельствуют соответствующие данные на сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, передает "Обозреватель".

Напомним, Николай Присяжнюк – член "Партии регионов", возглавлял Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Николая Азарова с 11 марта 2010 до 27 февраля 2014.

В то же время, как отмечает издание, Кузьменков в 2014 году баллотировался в Верховную Раду 8-го созыва от политической партии "Всеукраинское аграрное объединение "ЗАСТУП".

На парламентских выборах 2014 года партия заняла 11 место по количеству голосов избирателей (2,65%). Выдвижение партии посчитали техническим, а ее деятельность направленной, в частности, защищать интересы Присяжнюка.

Напомним, в апреле 2014 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в суд с просьбой избрать меру пресечения Николаю Присяжнюку в виде содержания под стражей. Позже он был объявлен в розыск.

Ранее на взятке был задержан заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Павел Гвозденко. Деньги чиновник получил за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенный в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

Как писало РБК-Украина, Европейский союз в марте может отменить санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.