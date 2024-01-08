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У Святошинському районі Києва прорвало водогін і затопило вулицю: два будинки залишилися без води

Фото: у Святошинському районі Києва прорвало водогін та затопило вулицю (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Святошинському районі столиці холодна вода потекла на проїжджу частину. Комунальники ліквідують підтоплення.

Увечері мешканці Святошинського району зателефонували до диспетчерської та повідомили про пошкодження.

"Заявка про пошкодження надійшла до диспетчерської Київводоканалу 7 січня о 22:55. На місце виїхала аварійна бригада, яка перекрила воду та локалізувала витік. Без води залишилися 2 житлові будинки", - повідомили на каналі КМДА.

Також на місці працюють фахівці Київавтодору, які ліквідують наслідки потопу та забруднення проїжджої частини.

"Зараз на місці працюють фахівці Київавтодору, щоб ліквідувати підтоплення та забруднення проїзної частини та дати можливість аварійній бригаді Київводоканалу приступити до ремонту водопроводу. Враховуючи аварійну ситуацію та складні погодні умови, шляховики здійснюють додаткову обробку вулиці, щоб забезпечити безпечний рух транспорту" адміністрації.

Влада заявляє, що стався витік холодної води.

"Наголошуємо, що стався витік саме холодної води. Просимо медіа та блогерів не маніпулювати та не поширювати неправдиву інформацію, втягуючись у брудні атаки на міську владу та комунальні служби, які в нинішніх умовах роблять все, щоб забезпечити життєдіяльність столиці", - написали на каналі. .

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Київхолодна вода