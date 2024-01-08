В Святошинском районе Киева прорвало водопровод и затопило улицу: два дома остались без воды

В Святошинском районе столицы холодная вода потекла на проезжую часть. Коммунальщики ликвидируют подтопление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Вечером жители Святошинского района позвонили в диспетчерскую и сообщили о повреждении.
"Заявка о повреждении поступила в диспетчерскую Киевводоканала 7 января в 22:55. На место выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду и локализовала утечку. Без воды остались 2 жилых дома", - сообщили на канале КГГА.
Также на месте работают специалисты Киевавтодора, которые ликвидируют последствия потопа и загрязнения проезжей части.
"Сейчас на месте работают специалисты Киевавтодора, чтобы ликвидировать подтопление и загрязнение проезжей части и дать возможность аварийной бригаде Киевводоканала приступить к ремонту водопровода. Учитывая аварийную ситуацию и сложные погодные условия, дорожники осуществляют дополнительную обработку улицы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта", - сообщили в администрации.
Власти заявляют, что произошла утечка холодной воды.
"Отмечаем, что произошла утечка именно холодной воды. Просим медиа и блогеров не манипулировать и не распространять ложную информацию, втягиваясь в грязные атаки на городские власти и коммунальные службы, которые в нынешних условиях делают все, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы", - написали на канале.
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