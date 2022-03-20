В Святошинском районе Киева произошел пожар из-за обломков снаряда

В воскресенье, 20 марта, в Святошинском районе Киева произошел пожар в многоквартирном жилом доме. На здание упали обломки российского снаряда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В 13.59 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме Святошинского района столицы. На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных.
Спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и 2-х частных автомобилей.
В 14:24 возгорание было локализовано, а в 14:41 - ликвидировано.
Сейчас проводится эвакуация жильцов дома. Уже спасли шесть человек.
На месте задействовано семь единиц пожарной техники и 25 человек личного состава. На месте также работают медики.
По данным мэра Виталия Кличка, в результате происшествия погибших нет. Однако пять человек пострадали, из которых двоих госпитализировали.
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