У Святошинському районі Києва сталася пожежа через уламки снаряда

У неділю, 20 березня, у Святошинському районі Києва сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку. На будівлю впали уламки російського снаряда.

За даними мера Віталія Кличка, в результаті події загиблих немає. Однак п'ятеро людей постраждали , з яких двох госпіталізували.

На місці задіяно сім одиниць пожежної техніки та 25 осіб особового складу. На місці також працюють медики.

Зараз проводиться евакуація мешканців будинку. Вже врятували шестеро людей.

Рятувальники встановили, що в результаті попадання уламків снаряда сталося загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку і 2-х приватних автомобілів.

О 13.59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку Святошинського району столиці. На місце події негайно прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних.

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