RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Святошинському районі Києва сталася пожежа через уламки снаряда

Фото: у Святошинському районі Києва сталася пожежа через уламки снаряда (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 20 березня, у Святошинському районі Києва сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку. На будівлю впали уламки російського снаряда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

О 13.59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку Святошинського району столиці. На місце події негайно прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних.

Рятувальники встановили, що в результаті попадання уламків снаряда сталося загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку і 2-х приватних автомобілів.

О 14:24 загоряння було локалізовано, а о 14: 41 - ліквідовано.

Зараз проводиться евакуація мешканців будинку. Вже врятували шестеро людей.

На місці задіяно сім одиниць пожежної техніки та 25 осіб особового складу. На місці також працюють медики.

За даними мера Віталія Кличка, в результаті події загиблих немає. Однак п'ятеро людей постраждали, з яких двох госпіталізували.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 25-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна Росії проти України