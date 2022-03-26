Святошинский район в Киеве остался без света: линии отключены из-за обстрела оккупантов в пригороде

В Святошинском районе столицы отсутствует электроснабжение. Две линии отключены из-за обстрелов российских оккупантов в пригороде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"В Святошинском районе отсутствует электроснабжение из – за отключения двух линий в результате боевых действий в пригороде-в направлениях Гостомеля и Ирпеня. Сейчас отключены две линии 110 кВ", - говорится в сообщении.

Как отмечают в КГГА, аварийные службы сразу начнут осмотр и оценку ущерба после завершения активных боевых действий. Сейчас работа специалистов невозможна, потому что оккупанты продолжают обстрелы.

"На ликвидацию повреждений, по информации Киевских электросетей, нужно несколько часов. В зоне обесточивания учреждения здравоохранения перешли на резервное питание", - поясняют в сообщении.

Кроме этого, жителей предупреждают, что на правом берегу в течение дня возможно пониженное давление воды.

"Отключение линий привело к обесточиванию трех насосных станций в столице. ЧАО " АК "Киевводоканал" принимает меры для стабилизации давления. Город продолжает предоставлять услугу водоснабжения", - добавляют в КГГА.

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