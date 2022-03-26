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Святошинський район у Києві залишився без світла: лінії відключено через обстріл окупантів у передмісті

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Київ, Субота 26 березня 2022 11:30
Святошинський район у Києві залишився без світла: лінії відключено через обстріл окупантів у передмісті Фото: Святошинський район у Києві залишився без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Святошинському районі столиці відсутнє електропостачання. Дві лінії відключено через обстріли російських окупантів у передмісті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"У Святошинському районі відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в КМДА, аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли.

"На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення", - пояснюють в повідомленні.

Крім цього, мешканців попереджають, що на правому березі протягом дня можливий понижений тиск води.

"Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці. ПрАТ «АК "Київводоканал" вживає заходів для стабілізації тиску. Місто продовжує надавати послугу водопостачання", - додають в КМДА.

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