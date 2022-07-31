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Под Святогорском идут бои, в лавре остаются сотни украинцев, - ВГА

Фото: под Святогорском идут бои, в лавре остаются сотни украинцев (flickr.com/photos/svlavra)
Автор: Артур Родивилов

Город Святогорск оккупирован, но в селах громады ведутся бои. В лавре по состоянию на конец июля остаются около 500 украинцев.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом заявил глава Святогорской ВГА Владимир Рыбалкин.

Он отметил, что в трех селах продолжаются бои. Они полностью подконтрольны Украине.

"В лавре сейчас около 450 человек осталось, было еще три недели назад больше. Через три недели нам удалось вывезти около 150 человек", - рассказал Рыбалкин.

В настоящее время приостановлено передвижение по дорогам, ведущим в лавру. Решаются вопросы дальнейшей эвакуации.

По словам Рыбалкина, в общине осталось около 1000 жителей из 2068.

Напомним, что ранее представители главного управления разведки Министерства обороны Украины провели эвакуацию части гражданских с территории Святогорской Лавры. Этот участок Святогорска находится на правом берегу реки Северский Донец и находится под контролем Украины.

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Святогорск