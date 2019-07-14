В Святогорске прошел форум "Оппоблока" "Сила Донбасса"

Форум "Оппозиционного блока" "Сила Донбасса" в Святогорске собрал сторонников партии со всего Донбасса, народных депутатов Украины, кандидатов в депутаты, мэров городов, руководителей промышленных предприятий, представителей органов местного самоуправления всех уровней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Отмечается, что основная цель форума - вместе определить пути достижения устойчивого мира, рассмотреть положения будущей новой Конституции Украины, обсудить возможности реализации программы "Оппоблока" "Новая индустриализация" для восстановления промышленного Донбасса. Речь шла также об инфраструктурных проектах для городов Донецкой и Луганской областей.

На форуме состоялось широкое обсуждение необходимости снятия торговой, транспортной и гуманитарной блокады Донбасса, восстановления всех социальных выплат и гражданских прав их жителей.

Открыл форум мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он заявил: "Сила Донбасса для нас - не пустой звук. Сила Украины измеряется через призму городов. Мы требуем передать максимальное количество полномочий на места - мы знаем, как развивать наши города. Поэтому в команде "Оппозиционного блока" объединились мэры 70 украинских городов. Развивая города, мы делаем Украину сильной и преуспевающей. Мы пишем новую историю страны, где нет места популизму и нет непрофессиональных людей".

Мэр Мариуполя призвал к восстановлению мира на Донбассе. "Мы должны остановить войну, которая уже идет 1995 дней, и восстановить инфраструктуру в регионе. 100 миллиардов долларов - цена восстановления Донбасса. 2 миллиона человек получили статус временно перемещенных лиц. Донбасс для нас - это не место на карте, а наш родной дом. Именно поэтому мы идем профессиональной командой на выборы в ВР. Мы хотим, чтобы голос Донбасса был наконец-то услышан".

По мнению Бойченко, хозяйственные успехи городов, мэры которых входят в "Оппоблок", должны стать витриной восстановленного Донбасса.

Мэр Славянска Вадим Лях уверен в том, что совместными усилиями команда "Оппоблока" сможет реализовать инфраструктурные проекты во всем регионе и вернуть Донбассу былую славу динамично развивающегося передового промышленного региона: "Наша команда профессиональных управленцев сможет сделать нашу страну успешной".

По словам мэра Покровска Руслана Требушкина, для него большая честь быть в команде людей, которые не на словах, а на деле показывают, что они умеют работать для развития Украины. "Наша задача сделать Донбасс инновационным. Это невозможно без полной и глубокой децентрализации. Будут сильные регионы- будет сильное государство", - уверен Требушкин.

Генеральный директор публичного акционерного общества "Новокраматорский машиностроительный завод" Геннадий Суков отметил, что за 5 лет нынешней власти в два раза упал ВВП, более чем на 40 процентов упали доходы населения, 70 процентов украинцев живут за чертой бедности, уничтожены целые отрасли промышленности.

"Мы, "Оппозиционный блок", идем в парламент, чтобы кардинально изменить эту ситуацию", - отметил он.

По словам Мусы Магомедова, генерального директора публичного акционерного общества “Авдеевский коксохимический завод”, предприятие вкладывает в инфраструктуру, в социальные объекты.

"И люди возвращаются. В самые тяжелые времена в Авдеевке оставалось всего 7 тысяч населения, сейчас - 21 тысяча. Я осознанно принял решение баллотироваться в ВР, я уверен, с нашей командой мы сможем возродить страну", - заявил Магомедов.

Итоги форума подвел лидер политсилы Евгений Мураев: "Наша программа подкреплена 1575 законопроектами и я ее называю "новой формулой страны". Донбасс - огромный регион, здесь 15 процентов населения страны и сосредоточено до 25 процентов промышленного потенциала. Не может быть успешной Украины без успешного Донбасса. И Донбасс должен стать зоной приоритетного инвестиционного развития. Вместе с командой "Оппозиционного блока" мы "починим" нашу страну, восстановим мир и вернем людям достойную жизнь".

В ходе форума была разработана Дорожная карта "Сила Донбасса". Документ содержит решение мэров городов Донбасса, представителей бизнеса и политиков относительно дальнейшей судьбы региона.