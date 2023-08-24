Свято вільних та сильних людей. Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

"Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності - незалежності України. Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це - незалежна Україна", - сказав він.

Зеленський зазначив, що у великій війні немає маленьких, непотрібних чи неважливих справ.

Він подякував воїнам, що стали на захист України, а також родинам, що їх виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її.

"Дякую кожному, хто чекає рідних із фронту, кожному, хто щодня молиться за них, хто телефонує чи пише таке важливе "Як ти?", аби почути таке бажане "Все добре!" Таке цінне "Я тебе кохаю"… "Наш син зробив учора перший крок"… "Доця сьогодні сказала: "Тато"…" - сказав він.

Президент подякував тим, хто забезпечує в країні зв’язок, адже це більше, ніж просто комунікація. Йдеться про зв'язок із життям та слова підтримки й подяки. І, на жаль, слова, які є найбільш болісними на війні: "Його більше немає…"

"Чимало українців втратили через війну близьких. Герої, завдяки яким ми не втратили України. Я дякую і вклоняюся перед кожним і кожною з них", - додав він.

Зеленський зауважив, що нашим захисникам допомагає одна додаткова унікальна броня - броня людяності та щирості. Йдеться й про дитячі малюнки, які можна побачити в кожній бригаді. Адже діти, навіть незнайомі, підтримують наших воїнів.

Президент зазначив, що саме діти - це головна мета наступу: "Бо позаду - саме ви, наші діти. Українські діти, саме ви, хто створює ці малюнки. І я хочу сказати тобі - кожному хлопчику й кожній дівчинці: ти не уявляєш, наскільки це важливо, коли ти підтримуєш наших бійців. Я дякую тобі!"

Він дякує кожній українській матері, для якої Україна є й залишиться домом. Попри те, що через війну довелося поїхати: "І коли в будь-якій країні мама дає своїй дитині книжку українською, щоб дитина не втратила себе й свого, коли мама вчить української, коли переживає за Україну й чекає новин з України, чекає, щоб можна було повернутися, - це найважливіше. Бо ви важливі. Всі українці! Хоч би де довелося зараз бути".

Президент подякував всім українським учителям, які будують освічене майбутнє навіть там, де ворог зруйнував школи. Він дякує українським медикам, які рятують тисячі життів.

"Минулої зими ми пережили масовані ракетні атаки, загрозу блекауту. Були різні моменти. Коли міста стояли в темряві. Коли був холод. Була й незламність. І коли наші люди працювали й повертали світло, тоді було й гучне "Слава Україні!", "Слава українським електрикам!", підіймали келихи за ППО та наших енергетиків", - згадав він.

Але, на жаль, є родини, які не дочекалися додому батька, сина, брата… Йдеться про електрика, працівника ремонтної бригади, рятувальника, поліцейського, пожежника… Всіх, хто загинув під час виконання службових обов’язків, але не дозволив російській темряві зламати нас, нашу державу, свободу та незалежність.

Президент подякував українським журналістам, адже новини були з нами і у світлі, і в темряві, з нами була правда. Світ чув Україну.

Окремо він згадав тих, про кого поки не можна говорити в новинах, чиї імена відомі небагатьом, але чия робота помітна всім.

"Наші ракети. Українські снаряди. Наші гармати. Українські дрони: "лелеки", "фурії". Морські дрони, "нептуни", "корсари", "стугни". Ми виробляємо все це. Українці виробляють усе це. І коли ми пишаємося, що потопили флагман ворожого флоту - крейсер "Москва", коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо й тим, про кого зараз теж не скажеш, імен не назвеш, але про кого в майбутньому напишуть книжки, обов’язково знімуть кіно. Про тих, кого я нагороджую закритими указами й хто здійснює найскладніші операції. Дякую вам! Ви всі важливі!" - сказав він.

Президент також подякував тим, хто розміновує наші території, засіває поля та збирає врожай попри обстріли, а також доставляє його по країні, щоб у нас був хліб. Хто попри небезпеку везе українське зерно у багато інших країн, аби у світі не було голоду.

Зеленський зазначив, що важливий кожен, хто працює й дає роботу іншим, а також сплачує податки, за які забезпечуються майбутня перемога. Кожен, хто організовує збори й підтримує вогонь волонтерства. Кожен, хто тренує наших воїнів. Хто здобуває славу Україні спортивними перемогами. Хто відчинив двері власного дому й прихистив тих, хто втратив свою домівку.

Він дякує й тим, хто народжує для українців рядки, що мотивують, кладе їх на прекрасну музику, виконує ці пісні для бійців на фронті, для поранених у госпіталі, на благодійних концертах у світі. У світі, який бореться пліч-о-пліч із нами.

Також важливий кожен, хто пережив окупацію та тримав на площах український прапор. Хто досі в окупації, але тримає наш стяг так, щоб окупант не знайшов. Хто чекав і хто дочекається України. Кого було поранено, хто втратив кінцівки, але не втратив себе. Хто пережив полон, у кого забрали свободу, але не волю. Хто не втратив України в собі. Хто повернувся й продовжує битись. І ті, хто повернеться. Обов’язково.

"Всі, хто довів: усі потрібні, усі важливі - і люди, і дії, і слова. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить: "Слава Україні!", весь світ відповідає: "Героям слава!" - додав президент.

День Незалежності

Україна проголосила незалежність рівно 32 року тому. Цьому історичному дню передував довгий шлях боротьби. Про те, як Україна боролась за свою свободу, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.