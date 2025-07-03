Свято сьогодні, 3 липня: важливі прикмети, що не можна робити, у кого День ангела

3 липня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам’ять святителя Анатолія, патріарха Константинопольського, а також преподобних Анатоліїв, затворників Києво-Печерської лаври. До кінця року залишається 181 день.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 3 липня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

3 липня за новим стилем у церковному календарі - день вшанування пам’яті святителя Анатолія, патріарха Константинопольського, а також преподобних Анатоліїв, затворників Києво-Печерської лаври.

Святитель Анатолій жив у IV столітті, походив з Олександрії. Його висвятив у диякони Кирило Олександрійський, після чого Анатолій повністю присвятив себе служінню в Церкві.

У ті часи у Візантії поширилася єресь: пресвітер Євтихій навчав, що божественна природа Ісуса Христа повністю поглинула людську, чим перекручував суть спасіння. Його ідеї підтримували як церковні, так і світські можновладці, включно з імператором.

Вони навіть скинули з престолу святителя Флавіана, попереднього патріарха. Тож новим очільником Церкви обрали Анатолія - не з кола столичної духовної еліти. Прийнявши посаду, він доклав зусиль для відновлення істинного віровчення.

Саме завдяки йому в місті Халкідоні відбувся Четвертий Вселенський Собор, на якому було підтверджено догмат про дві природи Христа - божественну й людську, нероздільні, але й не злиті.

Про преподобних Анатоліїв, затворників Києво-Печерських, збереглося небагато відомостей. Обидва були ченцями Києво-Печерського монастиря, але жили в різні епохи - один у XII, інший у XIII столітті. Один із них похований у Ближніх печерах, другий - у Дальніх. Мощі святих і досі перебувають у лаврських печерах, де шануються віруючими.

Що не можна робити 3 липня

У цей день категорично не рекомендується давати гроші в борг - така дія може обернутися гострою сваркою або тривалим конфліктом.

Не варто починати нові справи, приймати важливі рішення чи будувати плани, адже, за повір’ями, усе задумане приречене на невдачу.

Заборонено лаятися, говорити погане про інших чи плести плітки - це може накликати на себе негатив і зруйнувати енергетику дня.

Також не слід нічого садити в городі або саду, бо посіяне 3 липня погано приживеться і не дасть доброго врожаю.

Народні прикмети і традиції 3 липня

Якщо в колодязях знижується рівень води - це вважається вірною ознакою наближення сильної спеки.

Коли повітря роїться від комарів і мошок, люди здавна чекали спекотного тижня попереду.

Павуки, які активно плетуть павутину, свідчать про встановлення доброї, ясної погоди.

А якщо пес майже нічого не їсть і весь час спить - це знак наближення дощів і негоди.

У цей період селяни традиційно розпочинали збирати мак, тому 3 липня в народі часто називали Маковим днем. Урожай маку вважали своєрідним передвісником загального врожаю: якщо в головці маку багато зернят, рік обіцяє бути щедрим на плоди.

3 липня в народі називали Маковим днем (фото: Pixabay)

У кого День ангела 3 липня

3 липня День ангела відзначають

Олександр

Анатолій

Антон

Василь

Георгій

Іван

Костянтин

Марк

Михайло

Родіон

Фома

Талісманом для тих, хто народився 3 липня, вважається берил - мінерал, що поєднує твердість із певною крихкістю. З давніх часів йому приписували здатність приваблювати багатство, забезпечувати добробут і сприяти фінансовій стабільності свого власника.