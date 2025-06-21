Свято сьогодні, 21 червня: що не можна робити у цей день, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

Згідно з новим церковним календарем, 21 червня вшановується пам’ять святого мученика Юліана Тарсійського, який постраждав за віру в Христа у часи переслідувань за імператора Діоклетіана в ІІІ столітті.

Юліан народився в Кілікії в родині язичницького сенатора, але після смерті батька його мати переселилася до міста Тарс, де охрестила сина й виховала його в християнській традиції.

Під час гонінь Юліана заарештували й змушували поклонитися язичницьким богам, але він твердо відмовився. Його мати, яка супроводжувала сина, також зазнала страждань: їй відтяли ноги, і вона померла від ран.

Юліана ж кинули в море, зашивши в мішок із піском і отруйними істотами.

Що не можна робити 21 червня

Цього дня не варто сваритися з близькими людьми, адже конфлікт може тривати довго й залишити гіркий слід у стосунках.

Заборонено запізнюватися на зустрічі чи побачення - вважається, що так можна проґавити свою долю або відштовхнути удачу.

Не слід виносити сміття чи мити підлогу, бо цим можна "вимести" з дому добробут та сімейний спокій.

Категорично не можна ламати гілки липи чи рубати дерево - це вважалося образою духів природи й могло спричинити хворобу або нещастя в домі.

До липи 21 червня - особливе ставлення (фото: Freepik)

Народні прикмети і традиції 21 червня

Наші предки з покоління в покоління передавали спостереження за природою, пов’язані з цим днем.

Якщо гриміла гроза, то вважалося, що негода швидко мине.

Коли після дощу з’являлося яскраве сонце, це віщувало ще один дощ ввечері.

Веселка на небі обіцяла добру і ясну погоду.

Якщо ж уранці листя латаття не піднімалося над поверхнею води, то чекали дощу після обіду.

Згущення хмар передбачало наближення похмурої та дощової погоди.

Окрім спостережень, у цей день виготовляли цілющий липовий порошок - сушені квіти розтирали в дрібну пудру. Вважалося, що цей засіб має лікувальні властивості. Його застосовували для обробки ран і зупинки кровотеч.

У кого День ангела 21 червня

21 червня День ангела відзначають

Олексій

Антон

Георгій

Іван

Максим

Микола

Федір

Анастасія

Василиса

Людям, які з’явилися на світ 21 червня, оберегом слугує сапфір. Цей дорогоцінний камінь був добре відомий ще стародавнім цивілізаціям Південно-Східної Азії. Вважається, що сапфір надає внутрішньої сили та захищає від негативного впливу.