Праздник сегодня, 21 июня: что нельзя делать в этот день, народные приметы

21 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого мученика Юлиана Тарсийского. До конца года остается 193 дня.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 21 июня и у кого День ангела.
Согласно новому церковному календарю, 21 июня почитается память святого мученика Юлиана Тарсийского, который пострадал за веру во Христа во времена преследований при императоре Диоклетиане в III веке.
Юлиан родился в Киликии в семье языческого сенатора, но после смерти отца его мать переселилась в город Тарс, где крестила сына и воспитала его в христианской традиции.
Во время гонений Юлиана арестовали и заставляли поклониться языческим богам, но он твердо отказался. Его мать, которая сопровождала сына, также подверглась страданиям: ей отсекли ноги, и она умерла от ран.
Юлиана же бросили в море, зашив в мешок с песком и ядовитыми существами.
В этот день не стоит ссориться с близкими людьми, ведь конфликт может длиться долго и оставить горький след в отношениях.
Запрещено опаздывать на встречи или свидания - считается, что так можно упустить свою судьбу или оттолкнуть удачу.
Не следует выносить мусор или мыть пол, потому что этим можно "вымести" из дома благосостояние и семейный покой.
Категорически нельзя ломать ветви липы или рубить дерево - это считалось оскорблением духов природы и могло вызвать болезнь или несчастье в доме.
Наши предки из поколения в поколение передавали наблюдения за природой, связанные с этим днем.
Кроме наблюдений, в этот день изготавливали целебный липовый порошок - сушеные цветы растирали в мелкую пудру. Считалось, что это средство обладает лечебными свойствами. Его применяли для обработки ран и остановки кровотечений.
21 июня День ангела отмечают
Людям, которые появились на свет 21 июня, оберегом служит сапфир. Этот драгоценный камень был хорошо известен еще древним цивилизациям Юго-Восточной Азии. Считается, что сапфир придает внутренней силы и защищает от негативного влияния.
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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".