Свято сьогодні, 18 червня: що заборонено робити, народні прикмети, у кого День ангела
18 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святих мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. До кінця року залишається 196 днів.
РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 18 червня і у кого День ангела.
Що за церковне свято сьогодні
18 червня в церковному календарі вшановують пам’ять святих мучеників Леонтія, а також його сподвижників Іпатія і Феодула.
Леонтій був римським центуріоном грецького походження, відомим своєю добротою, мужністю та відданістю християнській вірі. У часи переслідувань він відмовився поклонятися язичницьким богам, за що був схоплений і підданий жорстоким тортурам.
Під час страждань він навернув до віри багатьох очевидців, включно з власними катами. Іпатій і Феодул, які були послані схопити Леонтія, самі стали свідками дива - один із них одужав після його молитви. Вражені, обидва воїни увірували в Христа.
Правитель, розлючений їхнім наверненням, наказав змусити їх зректися віри, але марно. Врешті всіх трьох стратили за відданість християнству.
Що не можна робити 18 червня
У народній традиції цього дня не рекомендується піддаватися лінощам і довго залишатися в ліжку - це вважається ознакою слабкості духу й може привабити невдачі.
Категорично не слід марнотратити гроші або робити необдумані покупки, бо це може призвести до тривалих фінансових труднощів.
Забороняється вихвалятися своїми успіхами чи майном - вважалося, що така поведінка привертає заздрість і може обернутися втратою.
Також не радили скаржитися на долю або сумувати - вважалося, що доля чує такі слова й може відвернутися від людини.
18 червня звертали увагу на росу та вмивалися нею (фото: Freepik.com)
Народні прикмети і традиції 18 червня
Наші предки звертали особливу увагу на природні явища, пов’язані з цим днем.
- Якщо зранку трава залишалася сухою й не було видно роси - чекали на дощ.
- Якщо протягом дня йшов дощ, то це вважалося ознакою майбутньої сніжної зими.
- Рожевий захід сонця віщував спекотну погоду наступного дня, а якщо з самого ранку стояла задушлива спека - чекали на негоду.
Також у народі побутувала традиція 18 червня вмиватися першою вранішньою росою. Вірили, що це додає здоров’я, зберігає молодість і підтримує красу на довгі роки.
У кого День ангела 18 червня
18 червня День ангела відзначають
- Олександр
- Василь
- Віктор
- Леонтій
- Сергій
Оберігом для тих, хто народився 18 червня, вважається агат. З давніх часів існувала думка, що прикраси з цього каменю сприяють зміцненню чоловічої сили. Крім того, агату приписують здатність допомагати долати внутрішні страхи.
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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".