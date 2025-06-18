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Праздник сегодня, 18 июня: что запрещено делать, народные приметы, у кого День ангела

Среда 18 июня 2025 05:55
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Праздник сегодня, 18 июня: что запрещено делать, народные приметы, у кого День ангела Какой праздник сегодня, 18 июня, по церковному календарю (иллюстративное фото: Pexels)
Автор: Феликс Коркин

18 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. До конца года остается 196 дней.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 18 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

18 июня в церковном календаре чтят память святых мучеников Леонтия, а также его сподвижников Ипатия и Феодула.

Леонтий был римским центурионом греческого происхождения, известным своей добротой, мужеством и преданностью христианской вере. Во времена преследований он отказался поклоняться языческим богам, за что был схвачен и подвергнут жестоким пыткам.

Во время страданий он обратил в веру многих очевидцев, включая собственных палачей. Ипатий и Феодул, которые были посланы схватить Леонтия, сами стали свидетелями чуда - один из них выздоровел после его молитвы. Пораженные, оба воина уверовали во Христа.

Правитель, разъяренный их обращением, приказал заставить их отречься от веры, но тщетно. В конце концов всех троих казнили за преданность христианству.

Что нельзя делать 18 июня

В народной традиции в этот день не рекомендуется поддаваться лени и долго оставаться в постели - это считается признаком слабости духа и может привлечь неудачи.

Категорически не следует растрачивать деньги или делать необдуманные покупки, так как это может привести к длительным финансовым трудностям.

Запрещается хвастаться своими успехами или имуществом - считалось, что такое поведение привлекает зависть и может обернуться потерей.

Также не советовали жаловаться на судьбу или грустить - считалось, что судьба слышит такие слова и может отвернуться от человека.

Праздник сегодня, 18 июня: что запрещено делать, народные приметы, у кого День ангела18 июня обращали внимание на росу и умывались ею (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 18 июня

Наши предки обращали особое внимание на природные явления, связанные с этим днем.

  • Если утром трава оставалась сухой и не было видно росы - ждали дождя.
  • Если в течение дня шел дождь, то это считалось признаком будущей снежной зимы.
  • Розовый закат предвещал жаркую погоду на следующий день, а если с самого утра стояла душная жара - ждали непогоды.

Также в народе бытовала традиция 18 июня умываться первой утренней росой. Верили, что это придает здоровья, сохраняет молодость и поддерживает красоту на долгие годы.

У кого День ангела 18 июня

18 июня День ангела отмечают

  • Александр
  • Василий
  • Виктор
  • Леонтий
  • Сергей

Оберегом для тех, кто родился 18 июня, считается агат. С давних времен бытовало мнение, что украшения из этого камня способствуют укреплению мужской силы. Кроме того, агату приписывают способность помогать преодолевать внутренние страхи.

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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".

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