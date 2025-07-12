Свято сьогодні, 12 липня: що не можна робити, важливі прикмети, у кого День ангела

12 липня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія. До кінця року залишається 172 дні.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 12 липня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

12 липня за церковним календарем вшановують пам’ять святих мучеників Прокла та Іларія. Це важливі постаті в історії християнства, які безстрашно прийняли смерть за свою віру.

Прокл походив із селища Каліпта біля Анкіри. Під час правління імператора Трояна він відкрито відмовився вклонятися язичницьким богам і залишився вірним Христу. За це його заарештували і піддавали жорстоким тортурам, але Прокл стійко витримав усі випробування, не зрікаючись своєї віри.

Іларій жив у той самий період і, як і Прокл, не захотів відмовлятися від християнства. Його також переслідували за віру, але навіть перед обличчям смерті він залишився непохитним. Обидва мученики стали символами мужності та духовної сили.

Що не можна робити 12 липня

У цей день не рекомендується займатися хатніми справами, зокрема шиттям, прибиранням чи ремонтом, якщо це не є вашою професією - інакше можна накликати втому, недуги та сварки в домі.

За народними прикметами, особливо жінкам не варто перенапружуватись фізично - це може призвести до проблем зі здоров’ям упродовж року.

Не можна брати або давати гроші в борг, адже з грошима може піти і добробут.

Варто утриматися від вживання їжі, приготовленої сторонніми - вважалося, що через таку їжу передається чужа негативна енергія.

Також в цей день жінкам не радили плакати, бо вірили, що тоді сум і сльози супроводжуватимуть їх увесь рік.

Народні прикмети і традиції 12 липня

Згідно з народними прикметами, 12 липня вважали показовим днем для прогнозу погоди на решту літа та майбутню зиму.

Якщо зранку випадає рясна роса - це до ясного дня і спекотного літа. Відсутність роси вранці віщує дощ.

Якщо вранці стелиться туман - це прикмета слабкого врожаю.

Якщо день видається холодним, то зима, за повір’ям, буде морозною.

А велика кількість грибів у лісі натякала на швидке похолодання.

У народному календарі це свято відоме як Великі роси - день, коли вперше починає випадати сильна роса, а також день пам’яті мучеників Прокла та Іларія, тож його ще називають Прокл Плакальник.

12 липня - народне свято Великі роси (фото: Pixabay)

У кого День ангела 12 липня

12 липня День ангела відзначають

Арсеній

Гавриїл

Григорій

Іван

Михайло

Федір

Вероніка

Марія

Оберегом для тих, хто народився 12 липня, вважається агат. Це один із найстаріших напівдорогоцінних мінералів, який цінували ще в давнину. Завдяки своєму незвичному та барвистому вигляду агат вважали каменем художників.