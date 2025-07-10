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Свято сьогодні, 10 липня: що не можна робити, у кого Дні ангела, народні прикмети

Яке свято сьогодні, 10 липня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Pexels)
Автор: Фелікс Коркін

10 липня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського. До кінця року залишається 174 дні.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 10 липня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

10 липня вшановують пам’ять Антонія Печерського - засновника Києво-Печерської лаври. Він народився 983 року в місті Любеч і в юності пішов на Афон, де прийняв чернечий постриг. 

Згодом ігумен за божественним видінням відправив його назад до Києва. Антоній оселився в печері на Берестовій горі, жив у суворій аскезі, їв лише рослини і носив волосяницю. Згодом до нього почали приходити учні, і разом вони викопали велику печеру з келіями - так виникла Києво-Печерська лавра.

Коли ченців стало більше, Антоній відійшов у нову печеру і жив там як затворник, але послідовники йшли за ним і туди. Він також мав вплив на політичне життя, підтримуючи князя Святослава Ярославича. 

Деякий час Антоній мешкав у Чернігові, де заснував ще один печерний монастир. У 1073 році він почав будівництво Успенського собору в лаврі. Помер у віці 90 років; його мощі досі перебувають у печерах, а сам Антоній вважається чудотворцем і провидцем.

Ікона преподобних Антонія і Феодосія Печерських (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 10 липня

У день Антонія не можна відмовляти в допомозі тим, хто звертається з проханням - інакше накличете біду. 

Заборонено сваритися чи кидати сміття у воду, адже вода цього дня вважається святою. 

Не рекомендується прати, прибирати чи стригти волосся - це вважається поганим знаком. 

Також не слід носити брудний одяг, бо це може призвести до хвороб. 

У народі цей день називають "караючим святом", бо вірять, що святий Антоній карає вогнем тих, хто порушує традиції.

Народні прикмети і традиції 10 липня

У давнину цього дня спостерігали за природою та робили прогнози на найближчий час. 

  • Якщо зранку не було роси - це вважалося знаком дощу ввечері. 
  • Якщо верхівки беріз жовтіли - очікували ранню осінь. 
  • Сильний гуркіт грому віщував рясну зливу, а глухий грім - затяжний, але не надто сильний дощ. 

У день святого Антонія люди зверталися до нього з проханням про зцілення та мир, а перед молитвою обов’язково вмивалися, вірячи в цілющу силу води.

У кого День ангела 10 липня

10 липня День ангела відзначають

  • Олександр
  • Антон
  • Георгій
  • Данило
  • Леонтій
  • Нестор
  • Петро
  • Степан

Людям, народженим 10 липня, за талісман слугує хризоліт - напівкоштовний камінь ніжно-зеленого кольору. З давніх-давен його вважали оберегом від злих намірів та ворожнечі. Вірили, що хризоліт здатен захищати свого власника від недоброзичливців і прихованих небезпек.

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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".

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