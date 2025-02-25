Свято наближається: скільки в Києві коштують тюльпани напередодні 8 березня

У Києві тюльпани напередодні 8 березня в середньому коштують від 45 до 70 гривень за штуку. Вартість залежить від місця продажу і сорту квітів.
РБК-Україна розповідає про те, по скільки продають тюльпани і як змінились ціни за рік.
Найдешевше коштують тюльпани у великих мережах спеціалізованих магазинів та супермаркетах, деякі точки продажу надають знижки до свята.
Середні ціни на тюльпани в Києві в різних точках продажу:
Маркет "Камелія" пропонує тюльпани за ціною від 55 до 69 грн за штуку, залежно від сорту. Крім того, тут можна придбати готові букети: найбільш бюджетні варіанти стартують від 1 100 гривень, композиція зі 101 тюльпаном коштує від 7 750 гривень.
"Украфлора" продає тюльпани за ціною від 45 до 70 гривень, з мінімальним замовленням від 10 штук. У їхньому асортименті є до двох десятків сортів.
На платформі OLX переважно продають тюльпани по 40 гривень за штуку, гуртові партії можна знайти за ціною від 19 до 35 гривень. Перед покупкою варто уточнити при якій кількості квітів діятимуть гуртові ціни.
Торік на передодні 8 березня тюльпани у Києві продавали за ціною від 45 до 65 гривень за штуку. В середньому на ринках та у малих квіткових магазинах одна квітка коштувала 50 гривень. У великих мережах ціни стартували від 45 гривень за штуку за звичайні сорти, за піоновидні - 55-65 гривень.
Приблизно такі ж ціни на тюльпани були по всій Україні. При замовленні великих букетів в інтернет-магазинах можна було отримати знижку.
Раніше ми розповідали про те, який статус зараз має 8 березня в Україні та чи буде цьогоріч цей день вихідним.
Читайте також про те, що у Борисполі у 2023 році до 8 березня продавали букет за 430 тисяч гривень. Квіткова композиція складалася із 3 500 троянд.
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