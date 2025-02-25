Свято наближається: скільки в Києві коштують тюльпани напередодні 8 березня

Скільки коштують тюльпани в Києві

Найдешевше коштують тюльпани у великих мережах спеціалізованих магазинів та супермаркетах, деякі точки продажу надають знижки до свята.

Середні ціни на тюльпани в Києві в різних точках продажу:

квіткові магазини та ринки: один тюльпан продається за середньою ціною 60 гривень, а елітні сорти - по 70 гривень;

тюльпани в горщиках (3 шт.): ціна варіюється від 139 до 300 гривень;

у мережах супермаркетів: у "Сільпо" тюльпани можна придбати за ціною від 42,99 гривні до 69,99 гривні, в "Ашані" тюльпани продаються по акції за 39,9 гривні за штуку (ціна діє до 10 березня).

Які ціни в квіткових маркетплейсах та інтернет-магазинах

Маркет "Камелія" пропонує тюльпани за ціною від 55 до 69 грн за штуку, залежно від сорту. Крім того, тут можна придбати готові букети: найбільш бюджетні варіанти стартують від 1 100 гривень, композиція зі 101 тюльпаном коштує від 7 750 гривень.

"Украфлора" продає тюльпани за ціною від 45 до 70 гривень, з мінімальним замовленням від 10 штук. У їхньому асортименті є до двох десятків сортів.

Ціни на тюльпани (скриншот сайту Украфлора)

На платформі OLX переважно продають тюльпани по 40 гривень за штуку, гуртові партії можна знайти за ціною від 19 до 35 гривень. Перед покупкою варто уточнити при якій кількості квітів діятимуть гуртові ціни.

Гуртові ціни на тюльпани у Києві (скриншот сайту OLX)

Як змінились ціни на тюльпани за рік

Торік на передодні 8 березня тюльпани у Києві продавали за ціною від 45 до 65 гривень за штуку. В середньому на ринках та у малих квіткових магазинах одна квітка коштувала 50 гривень. У великих мережах ціни стартували від 45 гривень за штуку за звичайні сорти, за піоновидні - 55-65 гривень.

Приблизно такі ж ціни на тюльпани були по всій Україні. При замовленні великих букетів в інтернет-магазинах можна було отримати знижку.