Святкували і падали. Людиноподібні роботи з ШІ вперше в історії зіграли в футбол: кумедне відео

У Пекіні відбувся перший у світі повністю автономний футбольний матч 3х3 серед людиноподібних роботів, керованих лише штучним інтелектом – без жодного людського втручання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як це працює

Матч організували і провели колективи розробників з Університету Цінхуа та Китайського аграрного університету.

Кожен робот оснащений камерами та сенсорами, що дають змогу автоматично бачити м'яч і орієнтуватися на полі. Штучний інтелект вирішує, коли пасувати, бити чи рухатися.

Роботи навіть здатні самостійно підніматися після падінь. Проте, іноді все ж потрібна була допомога персоналу, щоб віднести "постраждалого" за межі поля.

Тим не менш, цей унікальний поєдинок показує стрімке зростання потенціалу роботів із ШІ – вони не просто рухаються й падають, а взаємодіють один з одним та приймають стратегічні рішення.

Переможцем у матчі стали "футболісти" Університету Цінхуа, які обіграли суперника з рахунком 5:3. Після голів навіть були маленькі святкування – роботи піднімали руки.

Для чого це потрібно

Організатори наголошують: спортивні змагання – найкраще полотно для тестування роботів, поєднуючи алгоритми й апаратні рішення в безпечному, але реалістичному контексті.

Уже обговорюється можливість матчів "людина проти роботів" у майбутньому.

Зазначимо, що футбольний матч роботів – репетиція першого етапу світових Ігор гуманоїдних роботів, які заплановані на 15–17 серпня в Пекіні в рамках World Robot Conference.