Святковий графік? Як пошти й банки України працюватимуть на Різдво

Минулого року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський церковний календар, тому дати "неперехідних" свят (з нерухомими датами), до яких звикли українці, змістились. Різдво Христове припадає нині на середу, 25 грудня.

РБК-Україна розповідає, як у цей день працюватимуть "Нова пошта", "Укрпошта", "ПриватБанк" та "Ощадбанк".

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Як на свята працюватимуть пошти

У прес-службі "Нової пошти" графік роботи на святкові дні оприлюднили ще 16 грудня.

Згідно з ним, під час новорічно-різдвяних свят відділення та адресна доставка працюватимуть за таким графіком:

25 грудня - за своїм звичайним розкладом

31 грудня - до 17:00 (час може відрізнятися залежно від відділення)

1 січня - відділення та кур'єри не працюватимуть (завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься, проте заздалегідь завантажені посилки громадяни отримати зможуть)

"Решта днів - компанія працюватиме за звичайним графіком", - додали у "Новій пошті".

Графік роботи НП на свята (скриншот: novaposhta.ua)

Зазначимо, що ознайомитись із графіком роботи конкретного відділення можна на офіційному сайті "Нової пошти".

Так, наприклад, у Києві більшість із них працюють з 8:00 до 21:00 по будніх днях, і з 9:00 до 19:00 - в суботу й неділю.

В "Укрпошті" графік роботи відділень під час різдвяно-новорічних свят оприлюднили 19 грудня.

Згідно з інформацією прес-служби національного оператора, на свята "Укрпошта" працюватиме так:

24 грудня - за скороченим графіком роботи до 17:00

25 грудня - за своїми стандартними графіками

31 грудня - за скороченим графіком роботи до 17:00

1 січня - вихідний

"Будь ласка, плануйте свої візити заздалегідь. Веселих свят", - додали в акціонерному товаристві.

Графік роботи "Укрпошти" на свята (скриншот: ukrposhta.ua)

Знайти найближче до вас відділення "Укрпошти" та ознайомитись із графіком його роботи можна на офіційному сайті оператора поштового зв'язку.

Наприклад у Києві більшість відділень працюють щоденно. З 8:00 до 21:00 - у будні дні та з 9:00 до 19:00 - в суботу й неділю.

Графік роботи банків на Різдво

Напередодні різдвяно-новорічних свят Національний банк України (НБУ) визначив:

регламент роботи системи електронних платежів (СЕП)

порядок роботи банківської системи України у період завершення 2024 року та на початку 2025 року

"У цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня згідно з Технологічним регламентом роботи системи", - розповіли в Нацбанку.

Уточнюється, що НБУ врахував звернення Державної казначейської служби - про встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв'язку із завершенням звітного року.

У зв'язку з цим, у понеділок, 30 грудня 2024 року:

СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7

валютний ринок України, депозитарій НБУ, Нацбанк (під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи), а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі

платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та АТ "Укрексімбанк" проводяться до 13:00

розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою та НБУ в національній валюті проводяться до 16:00

Тим часом у вівторок, 31 грудня 2024 року, та середу, 1 січня 2025 року:

СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7

через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби

банківська система України працює у звичайному режимі

валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі

"Для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов'язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів", - наголосили в НБУ.

Порядок роботи банківської системи у період свят визначив НБУ (скриншот: bank.gov.ua)

Виходячи з вищенаведеної інформації, і "ПриватБанк", і "Ощадбанк" працюватимуть за звичним для клієнтів графіком.

Із точним графіком роботи відділень, а також місцерозташуванням банкоматів і терміналів самообслуговування "ПриватБанку" можна ознайомитись на офіційному сайті установи.

Наприклад у Києві більшість відділень і кас працюють з понеділка по п'ятницю з 9 години ранку до 18 години вечора (хоча у деяких локаціях графік роботи може відрізнятись). При цьому в більшості кас є обідня перерва - з 13:00 до 14:00.

Графік роботи, адреси відділень "Ощадбанку" і також розташування банкоматів можна також знайти на офіційному сайті установи

У столиці більшість відділень працюють по буднях - в середньому з 9 години ранку до 17:00 вечора (у деяких локаціях графік роботи може відрізнятись). При цьому каси "Ощадбанку", згідно з інформацією на сайті, працюють без перерви.