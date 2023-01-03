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В праздничные дни из украинских портов вышли 9 судов с агропродукцией: куда следуют

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Киев, Вторник 03 января 2023 12:49
В праздничные дни из украинских портов вышли 9 судов с агропродукцией: куда следуют Фото: в праздничные дни из украинских портов вышли 9 судов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За праздничные выходные 9 судов экспортировали 432 тысячи тонн украинской аграрной продукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, по пути в Тунис балкер HONORINE с 27,5 тысячами тонн украинского зерна, в Бангладеш отправлен балкер VELVET с 57 тысячами тонн пшеницы.

Сегодня в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" на 19 судов грузят 630 тысяч тонн агропродукции. Новых судов западнее под загрузку не ожидается.

В Босфоре 94 судна ожидают инспекции (69 судов — пустые под загрузку, а 25 — уже загружены агропродукцией). Российская сторона в системно тормозит проведение инспекций. Суда ожидают в среднем больше месяца. Впрочем, балкер T-Med с пшеницей на борту ожидает инспекцию еще с начала ноября прошлого года.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 620 судов, экспортировавших 16,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Ранее стало известно, что за 150 дней после начала отправки первого судна из одесских портов в рамках работы "Зернового коридора" вышли 605 кораблей.

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