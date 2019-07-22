Святаш програв вибори кандидату від "Слуги народу"

Фото: Дмитро Святаш (facebook.com DmitriySvyatash)

Святаш набрав лише 29,77% голосів

Одіозний екс-"регіонал" і власник корпорації "АІС" Дмитро Святаш програв на парламентських виборах в одномандатному виборчому окрузі №170 (Московський район м. Харкова) кандидату від "Слуги народу" Андрію Одарченку. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

За підсумками обробки 100% протоколів, Одарченко здобув впевнену перемогу - за нього проголосували 31681 харків'ян (44,41%) в той час, як Святаш набрав лише 29,77%.

Як відомо, на виборах в Раду Святаш в черговий раз змінив партійну приналежність - його висунула "Опозиційна платформа - За життя".

Святаш і його бізнес-партнер Василь Поляков є співвласниками скандально відомої корпорації "АІС", яка, за даними групи DCH, протягом 10 останніх років відмовляється повертати кредити на загальну суму в кілька мільярдів гривень найбільшим українським банкам.

Повідомлялося, що понад 2 млрд грн Святаш з Поляковим винні тільки "УкрСибБанку»" За два дні до дня голосування, 19 липня 2019 року, Печерський районний суд Києва, в рамках кримінального провадження, відправив під домашній арешт двох топ-менеджерів корпорації "АІС" - Олександра Пугача і Олександра Яременка.

Поразку Святаша на виборах політологи розцінюють як досить логічний тренд для всієї старої команди "регіоналів".

"Досить закономірно, що на цих виборах стара команда харківських нардепів - регіоналів зазнала нищівного фіаско. Виборці давно в них розчарувалися, або, як кажуть, - "наїлися". Люди хочуть реальних змін у своєму житті на краще. І те, що харківський виборець підтримав Одарченка - представника "Слуги народу", цілком відповідає політичному тренду як президентських, так і парламентських виборів", - говорить директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.