Свята по-новому. Чому День святого Миколая не сьогодні

Чому День святого Миколая в Україні не сьогодні

Впродовж історії на території сучасної України діяли різні церковні календарі:

юліанський - запроваджений Юлієм Цезарем 1 січня 45 року до Різдва Христового (до нашої ери)

григоріанський - запроваджений 4 жовтня 1582 року Папою Римським Григорієм XIII

новоюліанський - розроблений у 1923 році сербським астрономом, професором математики й небесної механіки Белградського університету Мілутіном Міланковичем

Наприкінці липня 2023 року - під час Помісного Собору Православної Церкви України - було затверджене офіційне рішення про перехід на новоюліанський календар.

Остаточно ж Православна Церква України перейшла на новий календар з 1 вересня 2023 року (оскільки саме ця дата є початком нового церковного року).

З огляду на таку ситуацію, зараз більшість громадян (і церковних парафій) послуговуються саме новоюліанським календарем.

Він є досконалішим, ніж юліанський, та суттєво точнішим (ближчим до астрономічних подій), ніж григоріанський.

Згідно з новоюліанським календарем, всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами), до яких звикли українці, змістились на 13 днів раніше.

Тож тепер День святого Миколая припадає не на 19 грудня (як це було раніше), а на 6 грудня.

У коментарі для РБК-Україна ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко зауважив, що "насправді не відбулось чогось такого радикального".

"Просто відбулося те, що мало відбутися ще як мінімум 100 років тому, коли більшість православних церков ухвалили рішення переходити на новоюліанський календар. Або навіть і ще раніше", - пояснив він.

Водночас експерт наголосив: Церква не забороняє людям (і парафіям) жити й відзначати свята за старим календарем.