Праздники по-новому. Почему День святого Николая не сегодня

Почему День святого Николая в Украине не сегодня

На протяжении истории на территории современной Украины действовали различные церковные календари:

юлианский - введенный Юлием Цезарем 1 января 45 года до Рождества Христова (до нашей эры)

григорианский - введенный 4 октября 1582 года Папой Римским Григорием XIII

новоюлианский - разработанный в 1923 году сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем

В конце июля 2023 года - во время Поместного Собора Православной Церкви Украины - было утверждено официальное решение о переходе на новоюлианский календарь.

Окончательно же Православная Церковь Украины перешла на новый календарь с 1 сентября 2023 года (поскольку именно эта дата является началом нового церковного года).

Учитывая такую ситуацию, сейчас большинство граждан (и церковных приходов) пользуются именно новоюлианским календарем.

Он является более совершенным, чем юлианский, и существенно точнее (ближе к астрономическим событиям), чем григорианский.

Согласно новоюлианскому календарю, все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами), к которым привыкли украинцы, сместились на 13 дней раньше.

Поэтому теперь День святого Николая приходится не на 19 декабря (как это было раньше), а на 6 декабря.

В комментарии для РБК-Украина ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко отметил, что "на самом деле не произошло чего-то такого радикального".

"Просто произошло то, что должно было произойти еще как минимум 100 лет назад, когда большинство православных церквей приняли решение переходить на новоюлианский календарь. Или даже и еще раньше", - объяснил он.

В то же время эксперт подчеркнул: Церковь не запрещает людям (и приходам) жить и отмечать праздники по старому календарю.