Свята не буде. У Київській області заборонили гірлянди та ілюмінацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської ОВА Олексія Кулеби .

"Це стосується як комерційної, так і комунальної і державної власності. Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць - залишимо на потім . Ми чинимо спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни. Максимальна економія електроенергії - це наш цивільний фронт сьогодні", - наголосив він.

Днями у Києві запропонували не встановлювати головну новорічну ялинку. Таку петицію зареєстровано на сайті Київської міськради. Усі кошти пропонують витратити на допомогу Збройним силам України чи внутрішньо переміщеним особам.

Нагадаємо, що влада Києва не виключає, що столиця внаслідок ударів окупантів може залишитися взимку без води, світла та зв'язку.

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