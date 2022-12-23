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Свята не буде? Як готується Київ до Нового року

Фото: святкувань на Новий рік 2023 в столиці не заплановано (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві не заплановані святкування на Новий рік 2023. Тож проведення заходів та встановлення локацій в місті не заплановано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі телемарафону.

"Не буде ніяких локацій. У нас встановлені ялинки, але ніяких заходів проводитися не буде. Ми дозволили проводити заходи в дитячих садочках для діток, але виключно з дотриманням всіх умов безпеки, які сьогодні диктує час", - розповів Поворозник.

Комендантську годину не змінюватимуть

Зазначимо, що секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко напередодні заявив, що в столиці не планують скасовувати комендантську годину на Новий рік. Вона буде діяти, як і завджи.

Головну ялинку столиці вмикатимуть на свята

Також Бондаренко розповів, що гірлянду на головній ялинці в місті на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, "щоб кияни могли відчути елемент свята".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які обмеження будуть у різних областях України у новорічну ніч і як діятиме комендантська година.

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КМДАКиївНовий рік