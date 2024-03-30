"Священна війна": РПЦ пропонує Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію, - ISW

Зазначається, що 27-28 березня РПЦ провела Всесвітній російський народний собор у Москві та схвалила ідеологічний і політичний документ.

В ньому РПЦ посилила кремлівську риторику щодо війни Росії в Україні та назвала її екзистенціальною та цивілізаційною "священною війною". Це є суттєвим відхиленням для російської влади, яка досі старанно уникала офіційного формулювання вторгнення Росії в Україну, як будь-яку "війну".

Також РПЦ МП об’єднує попередні паралельні кремлівські наративні зусилля у відносно цілісну ідеологію, зосереджену на національній ідентичності та демографічному відродженні, яка обіцяє росіянам період національного відродження в обмін на соціальні та громадянські обов’язки.

Крім того, РПЦ МП підкреслила, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії протягом XXI століття.

Аналітики ISW вважають, що цей заклик до відновлення є повномасштабним знищенням української нації та затягування її в Росію.

Також Російська православна церква має на меті конвертувати етнічних білорусів у російську націю через свою концепцію "доктрини триєдиності", а також масово репатріювати інших "співвітчизників" за кордоном.

"Кремль може вирішити не повністю приєднуватися публічно до запропонованої РПЦ ультранаціоналістичної ідеології, але, скоріш за все, запозичить і використає її для підтримки військових дій в Україні та будь-яких майбутніх актів агресії проти сусідів Росії і Заходу", - йдеться у звіті ISW.