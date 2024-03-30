РПЦ МП предложила властям РФ ультранационалистическую идеологию, - ISW

Отмечается, что 27-28 марта РПЦ провела Всемирный русский народный собор в Москве и одобрила идеологический и политический документ.

В нем РПЦ усилила кремлевскую риторику касательно войны России в Украине и назвала ее экзистенциальной и цивилизационной "священной войной". Это является значительным отклонением для российской власти, которая до сих пор старательно избегала официальной формулировки вторжения России в Украину, как любой "войны".

Также РПЦ МП объединяет предыдущие параллельные кремлевские нарративные усилия в относительно целостную идеологию, сосредоточенную на национальной идентичности и демографическом возрождении, которая обещает россиянам период национального возрождения в обмен на социальные и гражданские обязанности.

Кроме того, РПЦ МП подчеркнула, что "восстановление единства русского народа" из-за войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития России в течение XXI века.

Аналитики ISW считают, что этот призыв к восстановлению является полномасштабным уничтожением украинской нации и затягиванием ее в Россию.

Также Русская православная церковь имеет целью конвертировать этнических беларусов в российскую нацию через свою концепцию "доктрины триединства", а также массово репатриировать других "соотечественников" за рубежом.

"Кремль может решить не полностью присоединяться публично к предложенной РПЦ ультранационалистической идеологии, но, скорее всего, позаимствует и использует ее для поддержки военных действий в Украине и любых будущих актов агрессии против соседей России и Запада", - говорится в отчете ISW.