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РПЦ МП предложила властям РФ ультранационалистическую идеологию, - ISW

Фото: патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП) объединила несколько кремлевских идеологических нарративов, пытаясь сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 27-28 марта РПЦ провела Всемирный русский народный собор в Москве и одобрила идеологический и политический документ.

В нем РПЦ усилила кремлевскую риторику касательно войны России в Украине и назвала ее экзистенциальной и цивилизационной "священной войной". Это является значительным отклонением для российской власти, которая до сих пор старательно избегала официальной формулировки вторжения России в Украину, как любой "войны".

Также РПЦ МП объединяет предыдущие параллельные кремлевские нарративные усилия в относительно целостную идеологию, сосредоточенную на национальной идентичности и демографическом возрождении, которая обещает россиянам период национального возрождения в обмен на социальные и гражданские обязанности.

Кроме того, РПЦ МП подчеркнула, что "восстановление единства русского народа" из-за войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития России в течение XXI века.

Аналитики ISW считают, что этот призыв к восстановлению является полномасштабным уничтожением украинской нации и затягиванием ее в Россию.

Также Русская православная церковь имеет целью конвертировать этнических беларусов в российскую нацию через свою концепцию "доктрины триединства", а также массово репатриировать других "соотечественников" за рубежом.

"Кремль может решить не полностью присоединяться публично к предложенной РПЦ ультранационалистической идеологии, но, скорее всего, позаимствует и использует ее для поддержки военных действий в Украине и любых будущих актов агрессии против соседей России и Запада", - говорится в отчете ISW.

Борьба с РПЦ МП в Украине

Напомним, в середине декабря 2023 года Украина объявила в розыск патриарха Русской православной церкви Кирилла (Владимира Гундяева).

Осенью прошлого года патриарх РПЦ Кирилл заявил, что смерть при исполнении воинского долга является "жертвой" и якобы "смывает все грехи".

Кроме того, в декабре прошлого года было сообщено о подозрении протоиерею РПЦ из оккупированного Крыма Дмитрию Кроткову. Он "благословлял" террористов на убийства украинцев и поставлял врагу ударные дроны.

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РПЦ