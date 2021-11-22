UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СВР России обвинила Запад в якобы поощрении конфликта на Донбассе

Автор: Александр Мороз

Служба внешней разведки Российской Федерации обвинила США и Евросоюз в якобы поощрении конфликта на Донбассе. Там отмечают, что именно этим вызваны публикации о наращивании российских войск возле границ Украины для вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

В заявлении говорится, что информация о подготовке российской агрессии в отношении Украины не соответствует действительности.

"По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения в Украину", - говорится в заявлении.

Кроме того, российская сторона утверждает, что украинские военные на Донбассе якобы продвигаются вглубь так называемой серой зоны.

"США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, поощряют применение поставленных средств поражения, включая ударные беспилотные летательные комплексы, в целях осуществления военных провокаций. Нас … беспокоит то, что такая агрессивная пропаганда стимулирует режим Киева к наращиванию своей военной группировки на Донбассе, возобновлению артобстрелов гражданских объектов", - заявили в СВР.

Напомним, ранее Bloomberg опубликовал материал, в котором американская разведка раскрывает планы России относительно возможного вторжения в Украину из оккупированного Крыма, через границу и через Беларусь.

Украинская разведка также показала возможные сценарии российского вторжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки