СЗР Росії звинуватила захід у нібито заохоченні конфлікту на Донбасі

У заяві йдеться, що інформація про підготовку російської агресії щодо України не відповідає дійсності.

"За даними, що надходять, Держдепартамент США дипломатичними каналами доводить до своїх союзників і партнерів абсолютно неправдиву інформацію про концентрацію на території нашої країни сил для військового вторгнення в Україну", - йдеться в заяві.

Крім того, російська сторона стверджує, що українські військові на Донбасі нібито просуваються вглиб так званої сірої зони.

"США і їх союзники продовжують накачувати Україну зброєю, заохочують застосування поставлених засобів ураження, включаючи ударні безпілотні літальні комплекси, з метою здійснення військових провокацій. Нас... непокоїть те, що така агресивна пропаганда стимулює режим Києва до нарощування свого військового угруповання на Донбасі, відновлення артобстрілів цивільних об'єктів", - заявили в СЗР.