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СВР России обвинила Запад в якобы поощрении конфликта на Донбассе

Новина українською →
Москва, Понедельник 22 ноября 2021 15:58
СВР России обвинила Запад в якобы поощрении конфликта на Донбассе Фото: российские военные (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Служба внешней разведки Российской Федерации обвинила США и Евросоюз в якобы поощрении конфликта на Донбассе. Там отмечают, что именно этим вызваны публикации о наращивании российских войск возле границ Украины для вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

В заявлении говорится, что информация о подготовке российской агрессии в отношении Украины не соответствует действительности.

"По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения в Украину", - говорится в заявлении.

Кроме того, российская сторона утверждает, что украинские военные на Донбассе якобы продвигаются вглубь так называемой серой зоны.

"США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, поощряют применение поставленных средств поражения, включая ударные беспилотные летательные комплексы, в целях осуществления военных провокаций. Нас … беспокоит то, что такая агрессивная пропаганда стимулирует режим Киева к наращиванию своей военной группировки на Донбассе, возобновлению артобстрелов гражданских объектов", - заявили в СВР.

Напомним, ранее Bloomberg опубликовал материал, в котором американская разведка раскрывает планы России относительно возможного вторжения в Украину из оккупированного Крыма, через границу и через Беларусь.

Украинская разведка также показала возможные сценарии российского вторжения.

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