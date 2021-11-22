СВР России обвинила Запад в якобы поощрении конфликта на Донбассе
Служба внешней разведки Российской Федерации обвинила США и Евросоюз в якобы поощрении конфликта на Донбассе. Там отмечают, что именно этим вызваны публикации о наращивании российских войск возле границ Украины для вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
В заявлении говорится, что информация о подготовке российской агрессии в отношении Украины не соответствует действительности.
"По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения в Украину", - говорится в заявлении.
Кроме того, российская сторона утверждает, что украинские военные на Донбассе якобы продвигаются вглубь так называемой серой зоны.
"США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, поощряют применение поставленных средств поражения, включая ударные беспилотные летательные комплексы, в целях осуществления военных провокаций. Нас … беспокоит то, что такая агрессивная пропаганда стимулирует режим Киева к наращиванию своей военной группировки на Донбассе, возобновлению артобстрелов гражданских объектов", - заявили в СВР.
Напомним, ранее Bloomberg опубликовал материал, в котором американская разведка раскрывает планы России относительно возможного вторжения в Украину из оккупированного Крыма, через границу и через Беларусь.
Украинская разведка также показала возможные сценарии российского вторжения.