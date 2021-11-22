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СЗР Росії звинуватила захід у нібито заохоченні конфлікту на Донбасі

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Москва, Понеділок 22 листопада 2021 15:58
СЗР Росії звинуватила захід у нібито заохоченні конфлікту на Донбасі Фото: російські військові (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації звинуватила США і Євросоюз у нібито заохоченні до конфлікту на Донбасі. Там зазначають, що саме цим викликані публікації про нарощування російських військ біля кордонів України для вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

У заяві йдеться, що інформація про підготовку російської агресії щодо України не відповідає дійсності.

"За даними, що надходять, Держдепартамент США дипломатичними каналами доводить до своїх союзників і партнерів абсолютно неправдиву інформацію про концентрацію на території нашої країни сил для військового вторгнення в Україну", - йдеться в заяві.

Крім того, російська сторона стверджує, що українські військові на Донбасі нібито просуваються вглиб так званої сірої зони.

"США і їх союзники продовжують накачувати Україну зброєю, заохочують застосування поставлених засобів ураження, включаючи ударні безпілотні літальні комплекси, з метою здійснення військових провокацій. Нас... непокоїть те, що така агресивна пропаганда стимулює режим Києва до нарощування свого військового угруповання на Донбасі, відновлення артобстрілів цивільних об'єктів", - заявили в СЗР.

Нагадаємо, раніше Bloomberg опублікував матеріал, в якому американська розвідка розкриває плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну з окупованого Криму, через кордон і через Білорусь.

Українська розвідка також показала можливі сценарії російського вторгнення.

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