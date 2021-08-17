СЗР планує оскаржити поновлення Семочка й чекає роз'яснення суду

Служба зовнішньої розвідки України залишає за собою право на оскарження рішення столичного суду щодо поновлення Сергія Семочка на посаді першого заступника голови СЗР. Наразі очікується роз’яснення від суддів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СЗР .

Зазначається, що Семочко був призначений на вищезгадану посаду 31 липня 2018 року, попри те, що вона була зайнята іншим військовослужбовцем.

"Попри відсутність у штаті вакантної посади, С. Семочко був призначений без дотримання відповідних вимог чинного законодавства", - додає пресслужба.

Незаконність обіймання посади є предметом кримінального провадження.

"Суди всіх інстанцій досліджували лише питання звільнення та соціального захисту зазначеного військовослужбовця, не заглиблюючись у проблеми призначення, які розслідує ДБР", - відзначають у СЗР.

Служба зовнішньої розвідки, зі свого боку, залишає за собою право на оскарження суду, однак наразі планує дочекатися роз’яснень.