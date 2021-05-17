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Свою вину признал: в Польше арестовали российского шпиона

Автор: Андрей Василюк

В Польше суд назначил меру пресечения обвиняемому в шпионаже в пользу России 43-летнему мужчине. Его отправили под стражу на три месяца.

Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности Польши.

Сотрудники агентства задержали мужчину 5 мая 2021 года по обвинению в шпионаже в пользу России. Отмечается, что он предоставлял российским спецслужбам информацию о гражданах Польши и материалы относительно военных образований, то есть данные, необходимые для российской деятельности на территории Польши во вред республике.

"Задержанный признал свою вину по обвинению. Суд назначил ему трехмесячное содержание под стражей", - говорится в сообщении.

В нескольких местах был проведен обыск и допрошены несколько свидетелей. В ведомстве подчеркнули, что значительная часть материалов следствия засекречена.

Напомним, ранее в Соединенных Штатах суд признал виновным в шпионаже на пользу России бывшего служащего сил специального назначения армии США Питера Дзибински Деббинса. Суд Вирджинии приговорил его к 15 годам лишения свободы.

На слушаниях по вынесению приговора в Александрии Деббинс принес своеобразные извинения, в которых он в основном подчеркнул, как он стал жертвой ГРУ, российской разведывательной службы. Он сказал, что подверг себя опасности мести с их стороны за то, что признался в своей службе.

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