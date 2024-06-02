Свьонтек знищила росіянку за 40 хвилин і встановила рекорд French Open
Полька Іга Свьонтек розбила російську тенісистку Анастасію Потапову в четвертому раунді Відкритого чемпіонату Франції. Ця перемога стала найшвидшою в історії мейджора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OptaAce.
Roland Garros, 4-й раунд, жінки
Свьонтек – Потапова – 2:0 (6:0, 6:0)
Перша ракетка світу не дозволила нейтральній росіянці набрати жодного очка. Перший сет Свьонтек завершила за 20 хвилин. Друга партія тривала стільки ж.
Польська тенісистка здобула найшвидшу перемогу в історії French Open. Цей поєдинок також став найшвидшим у біографії Свьонтек. Досі найкоротшим був матч проти румунки Сімони Халеп (45 хвилин).
Окрім того, титулована полька вдруге в кар'єрі повісила два "бублики" опонентці на "Ролан Гарросі". Торік від рук Свьонтек постраждала китаянка Ван Сіньюй. Щоправда, той поєдинок тривав трохи довше.
У наступному колі польська тенісистка зустрінеться з Маркетою Вондроушовою. Чешка в двох сетах розібралася зі сербською тенісисткою Ольгою Даніловіч. Матч 1/4 фіналу відбудеться 4 червня.
40 - Iga Swiatek has won the quickest completed main draw match at the Roland Garros since Opta started to collect this kind of data in 2015 (40 minutes). Hasten.— OptaAce (@OptaAce) June 2, 2024
#rolandgarros @rolandgarros @WTA @WTA_insider
До слова, напередодні Світоліна вибила румунку Богдан у третьому раунді French Open.
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