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Свьонтек знищила росіянку за 40 хвилин і встановила рекорд French Open

Париж, Неділя 02 червня 2024 15:41
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Свьонтек знищила росіянку за 40 хвилин і встановила рекорд French Open Фото: Рекордсменка ґрунтового "Гренд Слему" Іга Свьонтек (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Полька Іга Свьонтек розбила російську тенісистку Анастасію Потапову в четвертому раунді Відкритого чемпіонату Франції. Ця перемога стала найшвидшою в історії мейджора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OptaAce.

Roland Garros, 4-й раунд, жінки

Свьонтек – Потапова – 2:0 (6:0, 6:0)

Перша ракетка світу не дозволила нейтральній росіянці набрати жодного очка. Перший сет Свьонтек завершила за 20 хвилин. Друга партія тривала стільки ж.

Польська тенісистка здобула найшвидшу перемогу в історії French Open. Цей поєдинок також став найшвидшим у біографії Свьонтек. Досі найкоротшим був матч проти румунки Сімони Халеп (45 хвилин).

Окрім того, титулована полька вдруге в кар'єрі повісила два "бублики" опонентці на "Ролан Гарросі". Торік від рук Свьонтек постраждала китаянка Ван Сіньюй. Щоправда, той поєдинок тривав трохи довше.

У наступному колі польська тенісистка зустрінеться з Маркетою Вондроушовою. Чешка в двох сетах розібралася зі сербською тенісисткою Ольгою Даніловіч. Матч 1/4 фіналу відбудеться 4 червня.

До слова, напередодні Світоліна вибила румунку Богдан у третьому раунді French Open.

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