Свьонтек знищила росіянку за 40 хвилин і встановила рекорд French Open

Roland Garros, 4-й раунд, жінки

Свьонтек – Потапова – 2:0 (6:0, 6:0)

Перша ракетка світу не дозволила нейтральній росіянці набрати жодного очка. Перший сет Свьонтек завершила за 20 хвилин. Друга партія тривала стільки ж.

Польська тенісистка здобула найшвидшу перемогу в історії French Open. Цей поєдинок також став найшвидшим у біографії Свьонтек. Досі найкоротшим був матч проти румунки Сімони Халеп (45 хвилин).

Окрім того, титулована полька вдруге в кар'єрі повісила два "бублики" опонентці на "Ролан Гарросі". Торік від рук Свьонтек постраждала китаянка Ван Сіньюй. Щоправда, той поєдинок тривав трохи довше.

У наступному колі польська тенісистка зустрінеться з Маркетою Вондроушовою. Чешка в двох сетах розібралася зі сербською тенісисткою Ольгою Даніловіч. Матч 1/4 фіналу відбудеться 4 червня.

40 - Iga Swiatek has won the quickest completed main draw match at the Roland Garros since Opta started to collect this kind of data in 2015 (40 minutes). Hasten.



