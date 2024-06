Свентек уничтожила россиянку за 40 минут и установила рекорд French Open

Roland Garros, 4-й раунд, женщины

Свентек – Потапова – 2:0 (6:0, 6:0)

Первая ракетка мира не позволила нейтральной россиянке набрать ни одного очка. Первый сет Свентек завершила за 20 минут. Вторая партия продолжалась столько же.

Польская теннисистка одержала самую быструю победу в истории French Open. Этот поединок также стал самым быстрым в биографии Свентек. До сих пор быстрейшим был матч против румынки Симоны Халеп (45 минут).

Кроме того, титулованная полячка во второй раз в карьере повесила две "баранки" оппонентке на "Ролан Гарросе". В прошлом году от рук Свентек пострадала китаянка Ван Синьюй. Правда, тот поединок длился немного дольше.

В следующем круге польская теннисистка встретится с Маркетой Вондроушовой. Чешка в двух сетах разобралась с сербской теннисисткой Ольгой Данилович. Матч 1/4 финала состоится 4 июня.

40 - Iga Swiatek has won the quickest completed main draw match at the Roland Garros since Opta started to collect this kind of data in 2015 (40 minutes). Hasten.



#rolandgarros @rolandgarros @WTA @WTA_insider