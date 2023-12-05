Свентек вошла в элитный клуб теннисных легенд: какое новое достижение первой ракетки мира
Польская спортсменка Ига Свентек продолжила переписывать историю женского тенниса. Новое свершение первой ракетки мира до сих пор подчинилось только девяти теннисисткам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yardbarker.
22-летняя полька уже 80 недель находилась на первой строчке мирового рейтинга. Лидер тура стала десятой теннисисткой в истории, которая достигла этого рубежа.
Свентек впервые поднялась вверх классификации в апреле 2022 года. С тех пор польская теннисистка лишь ненадолго отдавала лидерство белоруске Арине Соболенко. Возвращение к роли первой ракетки мира произошло после триумфального Итогового турнира WTA.
За историю женского тура дольше всего в рейтинге лидировала Штеффи Граф. Культовая немка находилась в роли лидера в общей сложности 377 недель. В главную тройку также входят знаменитые американки – Мартина Навратилова (332) и Серена Уильямс (319).
Топ-10 первых ракеток мира по продолжительности пребывания в статусе лидера:
- Штеффи Граф – 377 недель
- Мартина Навратилова – 332
- Серена Уильямс – 319
- Крис Эверт – 260
- Мартина Хингис – 209
- Моника Селеш – 178
- Эшли Барти – 121
- Жюстин Энин – 117
- Линдсей Дэвенпорт – 98
- Ига Свентек – 80
К слову, ранее вспомнили все победы в карьере Джоковича на ATP Finals.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.