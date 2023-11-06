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Свьонтек розібралася зі скандальною білорускою на шляху до фіналу Підсумкового турніру WTA

Канкун, Понеділок 06 листопада 2023 10:10
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Свьонтек розібралася зі скандальною білорускою на шляху до фіналу Підсумкового турніру WTA Фото: Іга Свьонтек вперше вийшла у фінал WTA Finals (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Польська спортсменка Іга Свьонтек стала другою фіналісткою підсумкових змагань сезону під егідою Жіночої тенісної асоціації (WTA), здолавши в півфіналі першу ракетку світу Аріну Сабаленко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Підсумковий турнір WTA-2023, 1/2 фіналу

Сабаленко – Свьонтек – 0:2 (3:6, 2:6)

Суперниці вийшли на корт за рахунку 2:1 на користь польки. Матч не дограли в ніч проти неділю через дощ у мексиканському Канкуні. Пауза пішла на користь Свьонтек. Із брейком вона швидко створила солідний гандикап (4:1) над Сабаленко.

Білоруська тенісистка намагалася нав'язати конкуренцію. Але спромоглася лише уникнути розгрому. Лідерка світового рейтингу додала до свого активу ще два пункти та віддала сет за 45 хвилин.

Суттєвішою за рахунком перевага Свьонтек виявилася у другій партії. Цього разу вона двічі "вколола" Сабаленко – на старті та під завісу сету. Саме два брейки польської тенісистки дозволили остаточно схилити шальки терезів на власну користь.

У фіналі Свьонтек зустрінеться з американкою Пегулою. Та на стадії 1/2 фіналу переграла співвітчизницю Гауфф. Вирішальний матч WTA Finals відбудеться в ніч проти вівторка, 7 листопада (не раніше 00:30 за київським часом).

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